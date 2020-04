Seit den 50er Jahren für den Frieden

Die Ostermarschbewegung entstand in der Zeit des Kalten Krieges Ende der 50er Jahre in Großbritannien. Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Den größten Zulauf fand die Bewegung während der Nachrüstungsdebatte Anfang der 80er Jahre. Damals kamen Hunderttausende zu den Friedenskundgebungen.