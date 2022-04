Ostermärsche in Ulm und Ellwangen: "Mit Waffen schafft man keinen Frieden"

Die Ostermärsche der Friedensbewegung haben in diesem Jahr eine ganz andere Bedeutung. Die Organisatoren in Ulm und Ellwangen erwarten einen deutlich größeren Zulauf - und warnen vor Waffenlieferungen.

"Frieden schaffen ohne Waffen" - dieser traditionelle Leitspruch der Friedensaktivisten gewinnt vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine an Brisanz. "Es ist derzeit so viel von Aufrüstung die Rede, von einem Hundert-Milliarden-Programm und viele fordern Waffenlieferungen in die Ukraine", erklärt der Organisator und Sprecher des Ulmer Ostermarsches, Rainer Schmid.

"Mit mehr Waffen schafft man nicht mehr Frieden."

Ulmer Ostermarsch: Demonstration vor Nato-Hauptquartier

Der Ulmer Ostermarsch beginnt am Samstag (16.4.) um 12 Uhr mit einer Demonstration vor der Wilhelmsburg-Kaserne. "Das Nato-Hauptquartier in Ulm gehört einfach zur Eskalation und Aufrüstung in Richtung Osten und Russland", meint Schmid, der als Theologe und Religionslehrer in Ulm arbeitet. Daneben gebe es Rüstungsfirmen in der Stadt. "Ulm macht da voll mit bei dieser Militarisierung." Das Geld könne man besser zum Beispiel für Schulen und soziale Projekte ausgeben.

18 Organisationen rufen zum Ulmer Ostermarsch auf

Wie viele dann mitmarschieren werden, von der Wilhelmsburg-Kaserne hinunter in die Stadt zum Hans-und-Sophie-Scholl-Platz, sei schwierig vorherzusagen. Jedoch hofft Rainer Schmid auf mehr Teilnehmer als sonst. Um 13:30 Uhr ist in der Innenstadt eine Kundgebung geplant mit Reden und Musik. Insgesamt rufen 18 Organisationen und Verbände zum Ulmer Ostermarsch auf, darunter auch der Deutsche Gewerkschaftsbund.

"Um Frieden erreichen zu können, ist es auch gut, wenn man den Gegner versteht."

Organisator Rainer Schmid will sich für mehr Diplomatie stark machen. "Wir sollten vermehrt auf Vernunft und Verständigung setzen. Bei dieser Hetze gegen Russland machen wir nicht mit." Damit dämonisiere man den Gegner. Genau das solle man nicht tun, sondern reden und verhandeln und auch ein bisschen versuchen, Russland zu verstehen.

Luftballons mit Friedenstauben wird es sicher auch bei den diesjährigen Ostermärschen geben, denn es geht auch um den "Frieden für die Ukraine" (Symbolbild).

Achttägiger Friedensmarsch von Donaueschingen nach Ulm

Heidrun Hog-Heidel organisiert einen achttägigen Friedensmarsch von Donaueschingen nach Ulm. Start ist an Karfreitag (15.4.) an der Donauquelle. Die letzte Etappe führt dann am 22. April von Ehingen nach Ulm. "Die Donau ist das verbindene Element, auch in die Ukraine", erklärt die Friedensaktivistin. Sie rechnet von Tag zu Tag mit mehr Menschen, die sich anschließen. "Die Friedens- und Ostermärsche werden dieses Jahr gut besucht werden, weil die Leute motiviert sind und ein schnelles Ende der Gewalt wollen, aber friedlich und auf diplomatischem Wege."

Auch Heidrun Hog-Heidel, die nahe des Startpunktes an der Donauquelle wohnt, geht davon aus, dass die Teilnehmer des Friedensmarsches gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind. Es sei ganz einfach: Mit Waffen schaffe man keinen Frieden.

"(...)man muss wirklich Angst haben, dass das Ganze ins völlig Unkontrollierbare eskaliert."

Gerhard Schneider von der Mahnwache Ellwangen macht sich ebenfalls Sorgen. Mit dem Ostermarsch am Karsamstag (16.4.) will er als Organisator betonen, dass es durchaus Alternativen gibt zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Man sollte seiner Meinung nach all das Geld lieber in Verhandlungen und Gespräche stecken. "Waffen zu liefern ist grundfalsch und steigert nur die Eskalationsspirale. Aus der Vergangenheit weiß man doch, dass jede weitere Waffe den Krieg verlängert."

Ellwanger Ostermarsch am Samstag - Kundgebung am Fuchseck

Gerhard Schneider ist sich sicher, dass in diesem Jahr zum Ellwanger Ostermarsch mehr Menschen kommen werden als in den Jahren zuvor. Beginn ist am Samstag (16.4.) um 10 Uhr am Bahnhof. Um 11 Uhr gibt es dann eine Kundgebung am Fuchseck in der Ellwanger Fußgängerzone.