Es ist bereits das zweite Osterfest mit Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Traditionen wie der lebendige Kreuzweg in Ulm am Karfreitag mussten erneut abgesagt werden. Aber nicht alles fällt aus.

Viele Oster-Gottesdienste sind trotz der Corona-Pandemie als Präsenzveranstaltung geplant. Vor der Johanneskirche in Aalen wird unter anderem der Auferstehungsgottesdienst am Ostersonntag im Freien gefeiert. Wer teilnehmen will, muss ein Formular mit seinen Kontaktdaten hinterlassen. Im Ulmer Münster wird am Karsamstag die Osternacht ab 20 Uhr gefeiert. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Das gilt auch für die Gottesdienste der Katholischen Kirchen in Heidenheim. Einige Ostergottesdienste, wie zum Beispiel die Osternacht in der Marienkirche, werden zusätzlich aufgezeichnet und sind anschließend auf der Webseite der Katholischen Kirchen Heidenheim als Video verfügbar. Die Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd streamt ihre Oster-Gottesdienste sogar live im Internet.

So sah der Ostermarsch im vergangenen Jahr aus: Eine einzige Aktivistin demonstriert in der Ulmer Stadtmitte für den Frieden. SWR Bernd Schlecker

Ostermarsch mit 200 Teilnehmern

Auch der Ulmer Ostermarsch für Frieden und Abrüstung soll trotz der Pandemie am Samstag stattfinden. Er beginnt um 12 Uhr an der Ulmer Wilhelmsburgkaserne und endet mit einer Kundgebung in der Neuen Mitte. Erwartet werden rund 200 Teilnehmer. Sie müssen laut Organisatoren Abstand voneinander halten und eine Maske tragen. Der Ellwanger Ostermarsch findet nur virtuell statt, mit Reden und Musik im Internet. Die Heidenheimer Friedensgruppe ruft dazu auf, mit Regenbogenfahnen an Fenstern, Balkonen und in Gärten ein Zeichen zu setzen.

Abgesperrte Stufen am Ulmer Donauufer. Stadt Ulm

Polizei und Ordnungsämter haben Ausflugsziele im Blick

Um zu große Menschenansammlungten vor allem an beliebten Treffpunkten und Ausflusgzielen zu vermeiden, haben Polizei und Ordnungämter über die Feiertage Kontrollen angekündigt. Das gilt unter anderem für das Donauufer in Ulm, wo bereits in den vergangenen Tagen immer wieder die Vorschriften missachtet wurden. Sitzstufen am Donauufer wurden deshalb mit mobilen Zäunen abgesperrt. Am Blautopf in Blaubeuren gibt es keine zusätzlichen Absperrungen. Die Stadtverwaltung setzt auf die Vernunft der Spaziergänger und Ausflügler.

Bei Verstößen gegen die Corona-Vorschriften droht ein Bußgeld

Wer gegen die Corona-Vorschriften mit Abstandsgebot und Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 250 Euro rechnen. Auch die Polizei Schwaben verstärkt ihre Kontrollen über die Osterfeiertage, vor allem an touristischen Hotspots. Dabei spiele auch der Naturschutz eine Rolle, hieß es weiter. Im vorigen Jahr hatte es zu den Feiertagen etliche Verstöße gegen Umweltauflagen gegeben.