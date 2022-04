Osterbrunnen in Schechingen mit fast 13.000 handbemalten Eiern eröffnet

In Schechingen im Ostalbkreis ist am Samstag einer der größten Osterbrunnen Deutschlands offiziell eröffnet worden. Ausgerechnet zum Jubiläum waren die Vorbereitungen schwieriger als gedacht.

Zwei Jahr gab es wegen Corona in Schechingen keinen Osterbrunnen, - am Samstag ist nun der Jubiläums-Osterbrunnen offiziell eröffnet worden, bei Schneefall. Und er ist noch umfangreicher als sonst.

Neue Rekordzahl mit fast 13.000 handbemalten Eiern

Zum Jubiläum "20 Jahre Osterbrunnen" ist es eine neue Rekordzahl von fast 13.000 bunten Eiern geworden. Obwohl das halbe Dorf mitgemacht hat, blieb es eine gewaltige Herausforderung. Nun schmücken genau 12.887 bunt verzierte Hühner-, Gänse, Wachtel- und Straußeneier den Brunnen am Schechinger Marktplatz.

Drei Wochen dauerte allein der Aufbau mit Dekoration und Binden der Bögen aus Buchsbaumzweigen. Ausgerechnet in der Zeit gab es im Ort rund einhundert Corona-Fälle, so Iris Jekel, eine der Hauptorganisatorinnen. Da fielen natürlich viele Helferinnen und Helfer aus.

Positiver Corona-Test bedeutete: Osterbrunnen-Arbeit aus dem Homeoffice

Besonders schwer wog der Ausfall von Marianne Kolb. Sie ist quasi die zweite Hauptorganisatorin und diejenige, die alle 13.000 Ostereier auf die Bögen am Brunnen stecken sollte. Zu Beginn der Vorbereitungen hatte sie plötzlich einen positiven Corona-Test und durfte weder am Bauhof noch auf dem Marktplatz mithelfen. Da sich die 75-Jährige trotzdem fit fühlte, machte sie die Osterbrunnen-Arbeit aus dem Homeoffice, ließ sich vom Bauhof die Krone des Brunnens bringen und verzierte sie allein in ihrer Garage mit 888 goldenen Ostereiern.

Bögen für den Osterbrunnen binden, bis alles weh tut

Mehrere Dutzend Helferinnen und Helfer banden im Bauhof den angelieferten Grünschnitt zu großen Bögen, insgesamt 100 Meter. Die Rentnerin Margot Schilder bindet seit 20 Jahren mit, bis zu zwölf Stunden am Tag. Auch wenn ihr am Ende alles weht tut, sagt sie: "Ich will da dabei sein. Ehrenamtliche Tätigkeit ist mir wichtig. Und ich bin auch stolz darauf, wenn alles fertig ist und mir dann Bekannte erzählen, wie schön der Osterbrunnen geworden ist."

"Ich will da dabei sein (...) und bin auch stolz darauf, wenn alles fertig ist."

Margot Schilder hat im Herbst mit zehn bis 20 weiteren Frauen Eier bemalt, in diesem Jahr unter anderem mit Porträts des Landrats und des Schechinger Bürgermeisters. Für solch schwierige Motive braucht sie oft mehrere Stunden. Wie viele Hühner-, Gänse-, Wachtel- und Straußeneier sie seit dem ersten Osterbrunnen 2003 verziert hat, kann sie gar nicht mehr zählen. "Auf jeden Fall mehrere tausend", sagt sie.

Manche nehmen sich Urlaub für den Aufbau des Osterbrunnens

Jedes Jahr kommen rund 1.000 neue Eier hinzu. "Außerdem gehen immer welche kaputt", erläutert Iris Jekel. Der jährliche Eierschwund betrage 400 bis 500 Stück. Die ehrenamtlichen Stunden, die in Schechingen über Wochen hinweg geleistet werden, erreichen beeindruckende Zahlen. Allein 1.800 Stunden dauern das Binden der Bögen und der Aufbau am Marktplatz. 76 Rentnerinnen und Rentner sowie Berufstätige nach Feierabend helfen mit. Manche nehmen sich Urlaub für den Osterbrunnen. 160 Mitglieder aus den Schechinger Vereinen stemmen drei Wochen lang die Bewirtung und betreiben während der Osterbrunnen-Zeit ein Café im Erdgeschoss des Rathauses. Unzählige Frauen backen Kuchen und Torten.

"Im Dorf kennt jeder jeden - die Leute hier sind das Ehrenamt von klein auf gewohnt."

Für diesen Gemeinsinn und den Zusammenhalt ist die 2.200-Einwohner-Gemeinde Schechingen im Ostalbkreis weithin bekannt. "Im Dorf kennt einfach jeder jeden", sagt Bürgermeister Stefan Jenninger, "die Leute hier sind das Ehrenamt von klein auf gewohnt. Man fängt schon in jungen Jahren mit einem Ehrenamt in einem Verein an und zieht das dann meistens bis ins hohe Alter durch." Wenn dann ein paar Zugpferde eine Sache wie den Osterbrunnen in die Hand nähmen, sei auch so ein außergewöhnlich großes Gemeinschaftswerk möglich.

"Chefinnen" des Osterbrunnens leisten weit mehr als 1.000 Stunden

Iris Jekel und Marianne Kolb sind die "Chefinnen" des Schechinger Osterbrunnens, sie leisten beide weit mehr als 1.000 ehrenamtliche Stunden pro Jahr für das Projekt. "Das Schaffen macht einfach Spaß, wenn man sieht, wie Alt und Jung im Dorf mitmachen", meint Jekel. Erst recht, wenn man später tausende begeisterte Besucher in Schechingen erlebe.

Erlös des Osterbrunnens für Projekt in Schechingen

Der Erlös des Osterbrunnens kommt wieder einem gemeinschaftlichen Projekt im Dorf zugute. Schließlich lautet das Motto des Osterbrunnens 2022 "Füreinander - Miteinander".