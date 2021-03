Der Ostalbkreis will mit seinen 42 Kommunen Corona-Modellregion für Baden-Württemberg werden. Das könnte laut Landrat Joachim Bläse (CDU) mit flächendeckenden Tests gelingen.

Vom Landratsamt ging ein entsprechender Brief an das Sozialministerium in Stuttgart. Es müssten Wege gefunden werden, um auch bei Inzidenzen von über 100 mit Corona zu leben, so Landrat Bläse. Dies wolle der Ostalbkreis mit seinen 42 Städten und Gemeinden in einem Modellprojekt ausprobieren.

Flächendeckende Tests: Im Ostalbkreis hoffen Landratsamt und Kommunen, Corona-Modellregion zu werden und mit vielen Tests zum Beispiel Geschäfte öffnen zu können SWR Frank Polifke

“Wir (...) bewerben uns als Modellregion, denn wir haben die erforderliche dezentrale Testinfrastruktur der kurzen Wege in den vergangenen Wochen aufgebaut.”

Der Ostalbkreis verfüge über ein flächendeckenes Netz für dezentrale Corona-Tests. Dies sei die Grundlage, um Einzelhandel und Gastronomie auch bei höheren Inzidenzen zu öffnen. Das Landratsamt stehe in engem Kontakt zu Industrie- und Handelskammer (IHK), Dehoga, Vereinen und dem Tourismus. Diese könnten nach Ansicht des Landrats als Partner des Modellprojekts Ostalbkreis fungieren.

Auch Tests an Schulen und in Kindergärten

Es sei wichtig, auch Kinder und Jugendliche in der Teststrategie zu berücksichtigen, hieß es weiter. Nach vielen Infektionen in Kindertagesstätten im Ostalbkreis sei in den Kommunen schon mit freiwilligen Pilot-Testungen in Kitas begonnen worden. Außerdem seien auch Pilot-Schulen für Tests festgelegt worden.

Weitere Bewerbungen als Corona-Modellkommune aus der Region

Schon andere Kommunen und Kreise in der Region haben den Wunsch geäußert, Corona-Modellregion zu werden. So bewirbt sich neben Dillingen auch Günzburg als Corona-Modellkommune. Vorbild ist das Tübinger Modell, bei dem man mit einem negativen Corona-Test unter anderem Theater und Biergärten besuchen oder Einkaufen gehen kann. Bayern will das Modell ab dem 12. April in mehreren Regionen testen.