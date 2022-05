Infrastrukturgesellschaft soll Zukunftsthemen voranbringen

per Mail teilen

Der Ostalbkreis will eine Infrastrukturgesellschaft gründen. Der Bildungsausschuss des Kreistags hatte dem am Dienstag zugestimmt. Die Gesellschaft soll Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Digitalisierung im Ostalbkreis vorantreiben. Im April wäre Gründungstermin - wenn der Kreistag zustimmt. Erste Projekte könnten die Sanierung der Straßenmeisterei Bopfingen und einer Flüchtlingsunterkunft in Aalen sein. Daran soll die Infrastrukturgesellschaft nicht nur finanziell beteiligt sein, sondern auch Projekte planen und umsetzen. Das Stammkapital der neuen Gesellschaft wird mit rund 200.000 Euro angeben.