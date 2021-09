PCR-Tests an Schulen - das will der Ostalbkreis ab Oktober ausprobieren und damit Homeschooling vermeiden. Allerdings werden nicht alle Schülerinnen und Schüler einzeln getestet.

So wie das letzte Schuljahr darf das neue nicht mehr werden. Da sind sich Landesregierung und Kommunen einig - die Eltern und Lehrer sowieso. Möglichst Präsenzunterricht heißt die Devise. Aber sicher. Der Ostalbkreis startet dazu Anfang Oktober ein Pilotprojekt: So genannte PCR-Pooltests.

Zehn Schulen aller Typen im Kreis nehmen daran teil. Im Mittelpunkt steht der gegenüber dem Schnelltest wesentlich genauere und zuverlässigere PCR-Test. Die sind natürlich ein bisschen aufwändiger als die bisher verwendeten Schnelltests, weil für PCR-Tests ja immer ein Labor benötigt wird. Allerdings werden bei Pooltests bis zu 25 Einzeltests gemeinsam ausgewertet, das spart eine Menge Laborkapazitäten.

Der Ostalbkreis startet Anfang Oktober ein Pilotprojekt mit PCR-Pooltests. (Sujetbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Peter Kneffel

So sollen die PCR-Tests an den Schulen ablaufen

Folgendes wird sich an den Testschulen ab dem 4. Oktober abspielen: An zwei Tagen pro Woche bekommen die Schülerinnen und Schüler von der Lehrkraft eine Art Lolli ausgeteilt, genauer gesagt ein Wattestäbchen. An dem lutschen sie dann eine halbe Minute. Lehrer oder Lehrerin sammelt die Lollis ein und steckt sie zusammen in eine Tüte, das ist der sogenannte "Pool". Ein Kurier fährt die Tüten in ein Labor. Bis abends gegen 18 Uhr steht das Testergebnis fest.

Ist der Pool negativ, gibt es für die Klasse am anderen Tag ganz normalen Unterricht. Anders, wenn der Pool positiv getestet wird: Dann müssen alle Schülerinnen und Schüler der Klasse nochmals einzeln getestet werden. Und zwar zunächst mit einem Schnelltest, um die herauszufinden, die coronapositiv sind, damit man sie so schnell wie möglich vom Rest der Klasse trennen kann.

Zum zweiten müssen aber alle einen weiteren PCR-Test machen, um das Ergebnis abzusichern. Die Ergebnisse dieser Einzeltests werden nicht nur dem Gesundheitsamt mitgeteilt, sondern auch den Eltern. Die positiv getesteten Kinder und Jugendlichen kommen in Quarantäne oder in "häusliche Absonderung", wie es offiziell heißt. Die negativ Getesteten müssen an allen folgenden fünf Schultagen einen Schnelltest machen - zumindest die Kinder, die keine Corona-Antikörper haben, also schon erkrankt waren und genesen sind.

Vorteil: PCR-Tests wesentlich zuverlässiger

Für Manuela Rathgeb von der Abteilung Digitalisierung des Aalener Landratsamts hat der PCR-Pooltest gegenüber den herkömmlichen Schnelltests entscheidende Vorteile: "Wir werden sehr viel genauere Auswertungen haben. Der PCR-Pooltest ist sehr genau, nahe an 100 Prozent. Es werden keine fehlerhaften Tests mehr herauskommen", erklärte sie im Gespräch mit dem SWR.

Bei den Schnelltests wurden oft ganze Klassen fälschlicherweise in Quarantäne geschickt, weil ein Test fehlerhaft war, teilte die Leiterin des Gesundheitsamts des Ostalbkreises, Dr. Anna Rohr, mit. 70 Euro kostet ein Pooltest, bei zehn Testschulen in vier Wochen nicht eben billig. Das ist es Landratsamt und den Kommunen aber Wert.

Christian Baron, Erster Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd, rechnet auch mit keinen größeren organisatorischen Schwierigkeiten. "Da gehört auch ein wenig Sorgfalt dazu, aber ich bin mir sicher, dass das gut gelingt, weil wir ja auch im vergangenen halben Jahr mit den Tests an den Schulen und Kindergärten angefangen haben. Da mussten wir ebenfalls Pionierarbeit leisten. Das wird hier ebenso gut gelingen."

Pilotprojekt im Ostalbkreis soll einen Monat dauern

Wie sich das Testen in den Labors organisieren lässt, falls die PCR-Poolmethode nach erfolgreichem Pilotprojekt auf sämtliche Schulen im Ostalbkreis ausgeweitet werden sollte, das bereitet den Verantwortlichen noch einiges Kopfzerbrechen. Sie warten den einmonatigen Verlauf erst einmal ab.

In Bayern gibt es derzeit ausschließlich PCR-Tests an Schulen. Vielleicht wird der Ostalbkreis hier Vorreiter für Baden-Württemberg. Manuela Rathgeb vom Landratsamt ist optimistisch. Sie erhofft sich einen sichereren Schulalltag, "dass die Kinder und Jugendlichen morgens schnell in eine Lernphase kommen, dass sie normal in die Schule gehen und Spaß haben können. Und dass die ganze Corona-Situation die Schülerinnen und Schüler künftig weniger tangiert und belastet."