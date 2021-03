per Mail teilen

Der Ostalbkreis hat aktuell die niedrigste 7-Tage-Inzidenz bei den Coronainfektionen in ganz Baden-Württemberg. Laut dem Robert-Koch-Institut haben sich in den vergangenen sieben Tagen 20,7 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert. Die höchste Inzidenz in der Region hat der Stadtkreis Ulm mit knapp 60.