Der Ostalbkreis hat mit den Planungen für eine deutlich größere Zahl an Corona-Patienten begonnen. Unter anderem könnte in Aalen ein Notfallzentrum eingerichtet werden, teilte das Landratsamt mit. Nach einigen Vorbereitungen könne man in den Kliniken des Ostalbkreises inzwischen 100 Betten zur Behandlung von Corona-Patienten zur Verfügung stellen, hieß es am Freitag. Sollten es mehr werden, würde man in der Ulrich-Pfeifle-Halle ein Notfallzentrum mit bis zu 125 Betten einrichten und auf dem Greut-Platz eine zusätzliche Fieberambulanz zur Unterstützung der Hausarztpraxen. Bei Bedarf sei ein weiteres Zentrum in Schwäbisch Gmünd vorgesehen. Bis gestern wurden im Ostalbkreis 138 Corona-Infizierte bestätigt.