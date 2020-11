per Mail teilen

Der Ostalbkreis hat die Bundeswehr erneut um Amtshilfe gebeten. Doppelt so viele Soldaten seien nötig, um dem Gesundheitsamt bei der Ermittlung von Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu helfen. Seit zwei Wochen sind 20 Soldaten des Transporthubschrauber-Regiments aus Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) im Ostalbkreis im Einsatz. Darüber hinaus arbeiten 60 Beschäftigte der Kreisverwaltung und zwei Unterstützerteams im Schichtbetrieb, um Neuinfizierte zu informieren und Kontaktpersonen zu ermitteln. Dennoch sei es nicht gelungen, alle Infizierte und deren Kontaktpersonen zu erreichen, so Landrat Joachim Bläse (CDU). Es habe sich eine Bugwelle aufgebaut. Zudem sei nach der ersten Woche des Teil-Lockdowns bislang kein Rückgang an Neuinfektionen im Ostalbkreis spürbar. Auch im Kreis Heidenheim wurde inzwischen die Zahl helfender Soldaten erhöht; der Kreis Biberach hat die Bundeswehr ebenfalls um Unterstützung gebeten.