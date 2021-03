Für den Einzelhandel im Ostalbkreis gelten nach einer Woche Komplett-Öffnung ab Montag wieder schärfere Regeln. Laut Landratsamt lag der 7-Tage-Inzidenzwert am Freitag bereits den dritten Tag in Folge über 50. Deshalb müssen Kundinnen und Kunden von Ladengeschäften ab Montag vorher Termine vereinbaren. Das Gleiche gilt für Museen und botanische Gärten. Auch Sport im Freien wird wieder eingeschränkt und darf nur von maximal fünf Personen aus zwei Haushalten gemeinsam betrieben werden. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgerechnet. Auch der Betrieb von Musikschulen ist untersagt. Das Infektionsgeschehen ist im Kreisgebiet sehr unterschiedlich. Landrat Joachim Bläse (CDU) bedauert sehr, dass Geschäfte wieder geschlossen werden müssen. Für ihn ist der Einzelhandel kein Infektionstreiber. Lockerungen kann es wieder geben, wenn an fünf Tagen in Folge die 7-Tage-Inzidenz wieder unter 50 liegt.