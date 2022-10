per Mail teilen

Beim derzeitigen Altweibersommerwetter denkt kaum jemand an den Winter. Aber der kommt - und das Gas geht. Ab dem Jahreswechsel könnte es knapp werden, der Ostalbkreis bereitet sich darauf vor.

Die Verwaltung des Ostalbkreises hat sich für den Fall einer Gasmangellage im Winter vorbereitet. Die Gesichter beim Pressegespräch im Aalener Landratsamt sind dennoch durch die Bank besorgt. Viele Bürgerinnen und Bürger hätten den Ernst der Lage noch nicht begriffen, befürchtet Landrat Joachim Bläse (CDU).

Die Gesichter beim Pressegespräch im Aalener Landratsamt sind besorgt. (V.l.n.r.) Peter Ernst, Stadtwerke Schwäbisch Gmünd; Landrat Joachim Bläse, Christoph Trautmann, Stadtwerke Aalen; und Frank Reitmajer, EnBW ODR AG. SWR Frank Polifke

Bläse bekommt regelmäßig einen Lagebericht. Es sind keine guten Nachrichten: Spätestens zum Jahreswechsel könnte die Gasmangellage Realität werden. Denn die Industrie hat ihren Gasverbrauch mittlerweile gedrosselt. Nicht so die Privathaushalte: Die haben dieses Jahr sogar mehr Gas verbraucht als im Durchschnitt der letzten Jahre.

"Viele Bürgerinnen und Bürger haben den Ernst der Lage noch nicht begriffen!"

Die Industrie habe Gas gespart, hieß es bei der Pressekonferenz. Privathaushalte indessen haben mehr verbraucht als im Durchschnitt der letzten Jahre. (Sujetbild) Colourbox

Die Verwaltungsspitze des Ostalbkreises nimmt die Lage äußerst ernst. Bestes Indiz dafür: Die Planung für eine Gasmangellage liegt beim Katastrophenschutz. Federführend ist Kreisbrandmeister Andreas Straub. Übungen hat es schon gegeben, berichtet er. Der Katastrophenschutzstab und der Führungsstab des Landkreises haben das Krisenszenario durchgespielt, gemeinsam mit den 42 Kommunen.

Die Kommunen werden alle mit Satellitentelefonen ausgerüstet, falls alle anderen Kommunikationswege ausfallen. Die Feuerwehrhäuser sind zudem per Sprechfunk erreichbar.

Notfallpunkte als Anlaufstellen für die Menschen

Jede Stadt und Gemeinde richtet darüber hinaus mindestens einen so genannten "Notfallpunkt" ein. In der Regel sind das öffentliche Gebäude. Sie sollen Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger im Fall einer Gasmangellage sein: mit WC und Möglichkeit zum Duschen. Eine warme Mahlzeit bekommt man hier ebenso wie Informationen über die Lage. Die Notfallpunkte seien aber keine Hallen für hunderte Menschen gleichzeitig, stellt der Kreisbrandmeister klar.

Andreas Straub weist gleichzeitig auf die Pflicht zur Selbsthilfe hin: Wenigstens für ein paar Tage sollten alle Vorräte im Haus haben. Straub verweist auf die Homepage des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Kein Gassparen ohne Komfortverlust

Natürlich gehe das auf Kosten des Komforts, macht Christoph Trautmann von den Stadtwerken Aalen klar. Anders gehe es aber nicht. In seinem Büro habe es derzeit nur 19 Grad. "Das ist frisch, das ist nicht komfortabel", gibt der Geschäftsführer unumwunden zu. Es sei aber machbar. Wir alle können mit zwei Maßnahmen Gas sparen: Die Raumtemperatur senken - und Warmwasser einsparen. "Das sind die ganz großen Hebel", weiß Christoph Trautmann.

Warme Wohnung - und kein Job?

Was eine Gasmangellage bedeutet, macht der Landrat deutlich: Als erstes würden zwar große Industrieunternehmen mit hohem Gasverbrauch abgeschaltet, im Ostalbkreis etwa 20. Doch was nützt eine warme Wohnung, wenn reihenweise Arbeitsplätze wegfallen, mahnt Landrat Bläse eindringlich. Und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: "Bitte helft mit! Bitte spart Gas - das hilft uns, über den Winter und ins Frühjahr zu kommen!"