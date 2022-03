"Außergewöhnliche Einsatzlage" - Ostalbkreis und Kreis Heidenheim reagieren auf steigende Zahl von Flüchtlingen

per Mail teilen

Rund 750 Flüchtlinge aus der Ukraine sind bereits im Ostalbkreis untergebracht, weitere werden kommen. Laut Landratsamt sind Dimensionen erreicht, die mit vorhandenen Mitteln nicht zu bewerkstelligen sind.

Die Kapazitätsgrenze der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen sei in Kürze erreicht, heißt es vom Landratsamt. Auch in Bopfingen, Lorch und Neresheim sind bereits Schutzsuchende untergebracht.

"Wir werden zunehmend mehr ehrenamtliche Kräfte zur Unterstützung brauchen. Deshalb haben wir als Untere Katastrophenschutzbehörde nun ... die 'Außergewöhnliche Einsatzlage' ... festgestellt."

Um den weiteren Zustrom von Flüchtlingen zu bewältigen, greift das Landratsamt des Ostalbkreises damit auf eine Möglichkeit zu, die im Landeskatastrophenschutzgesetz vorgesehen ist: Es wurde die "Außergewöhnliche Einsatzlage" ausgerufen. Am Freitagnachmittag bestätigte auch der Kreis Heidenheim, denselben Schritt unternommen zu haben.

Flexibler reagieren auf Flüchtlingsstrom aus der Ukraine

Mit diesem Schritt hat das Landratsamt jetzt Einsatzeinheiten des Ostalbkreises in Bereitschaft versetzt. Dazu gehören die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die Notfallseelsorge sowie Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes auf Kreisebene.

So sei man flexibler, erklärte Bläse. Denn Helferinnen und Helfer könnten so auch während der Arbeitszeit aus ihren Unternehmen und Arbeitsstätten heraus aktiviert werden. Wann das nötig sein werde, sei momentan noch nicht absehbar.

Notunterkunft für Flüchtlinge in früherem Bosch-Verwaltungsgebäude

Die Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen hat innerhalb einer Woche hunderte Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, rund 550 waren es Mitte der Woche. Übergangsweise wird nun zusätzlich in Schwäbisch Gmünd ein früheres Bosch-Verwaltungsgebäude als Notunterkunft vorbereitet. Weitere rund 130 Flüchtlinge könnten dort unterkommen.

Bettgestelle für eine Notunterkunft in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Bosch in Schwäbisch Gmünd Landratsamt Ostalbkreis

Diese Unterkunft sei als Zwischenlösung für eine erste Versorgung und für wenige Tage gedacht, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes.