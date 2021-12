per Mail teilen

Am Ostalbklinikum in Aalen werden Darmkrebs-Patienten mit überdurchschnittlichem Erfolg operiert. Zu diesem Ergebnis kommt die Deutsche Krebsgesellschaft bei ihrer alle zwei Jahre stattfindenden Zertifizierung. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit für Komplikationen äußerst gering. In der Aalener Klinik werden unter anderem wöchentlich Tumorkonferenzen abgehalten, um Patienten eine optimale Behandlung zu ermöglichen.