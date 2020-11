per Mail teilen

Im Ostalbklinikum in Aalen wird die Telefonanlage erneuert. Deshalb ist das Klinikum am Mittwochabend vorübergehend telefonisch zwischen 18:30 und 19 Uhr nicht erreichbar. Auch Patiententelefone sind davon betroffen, so die Klinik. Für medizinische Notfälle steht die Notrufnummer 112 zur Verfügung.