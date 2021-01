per Mail teilen

Das Ostalb-Klinikum in Aalen nimmt ein runderneuertes Herzkatheterlabor in Betrieb. Für das Labor wurden neue Geräte angeschafft, beispielsweise für Elektrophysiologie. Derzeit wird das zweite Herzkatheterlabor umfassend erneuert. Es soll im Juni 2021 fertiggestellt sein. So sollen genügend Kapazitäten für den steigenden Patientenbedarf im Ostalbkreis zur Verfügung stehen, teilt das Landratsamt des Ostalbkreises mit