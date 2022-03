"Ostalb bewegt Kinder" soll Kindersport fördern

per Mail teilen

Kinder bewegen sich zu wenig. Deshalb hat der Ostalbkreis jetzt zusammen mit dem Turngau Ostwürttemberg, mit dem Sportkreis Ostalb und der Krankenkasse AOK die Initiative "Ostalb bewegt Kinder" gestartet.

Ausreichend Bewegung und sportliche Aktivität seien essentiell für ein gesundes Aufwachsen von Kindern, heißt es in der Mitteilung des Ostallbkreises. Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts erreichten aber nur etwa 45 Prozent der 3- bis 6-jährigen Kinder in Deutschland die Bewegungsempfehlung der WHO (60 Minuten körperliche Aktivität pro Tag). Die Corona-Pandemie habe das Problem noch verstärkt.

Kinder sollen sich mehr bewegen - so der Wunsch der Beteiligten bei "Ostalb bewegt Kinder". dpa Bildfunk Britta Pedersen

Weniger Kinder als vor der Pandemie in den Sportvereinen

Die Sportvereine im Ostalbkreis haben in den vergangenen zwei Jahren fast 1.000 Kinder als Mitglieder verloren. Das entspricht einem Rückgang der Mitgliederzahlen von 14 Prozent. Dem wollen die Beteiligten nun gegensteuern, unter anderem mit Aktionstagen im Sommer.

Sportvereine bieten Schnupperkurse an - Prämie für Vereinseintritte

Sportvereine wollen Kindergartenkindern Schnuppertraining anbieten. Auch Eltern sind dazu eingeladen. Schon ab 1. April erhalten zudem Sportvereine eine Prämie von 20 Euro pro Kind, wenn sie es als neues Mitglied aufnehmen. Ziel sei, die Mitgliedsbeiträge für Familien zu senken, so dass kein Kind aufgrund der finanziellen Situation der Familie vom Vereinsleben ausgeschlossen werde. Die Auszahlung der Prämien erfolgt über den Sportkreis Ostalb.

Kongress zur Bewegungsförderung im Kindergarten

Geplant ist auch ein Kongress für Erzieherinnen und Erziehern mit Informationen, wie sie im Kindergarten schon bei den Kleinsten den Spaß an Sport und Bewegung fördern können. Er soll am Samstag, 25. Juni 2022, in Wasseralfingen stattfinden und ist kostenfrei. Zu Beginn wird die renommierte Erziehungs- und Sportwissenschaftlerin Prof. Dr. Renate Zimmer einen Vortrag zur Bedeutung von körperlicher Aktivität im frühen Kindheitsalter halten. Außerdem gibt es für die Erzieher und Erzieherinnen praxisorientierte Workshops. Unterstützt wird "Ostalb bewegt Kinder" aus Mitteln des Landes und durch Sponsoren.