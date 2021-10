Corona: Ostalb-Kliniken wollen Operationen verschieben

Die Ostalb-Kliniken wollen ab kommender Woche wieder damit beginnen, planbare Operationen zu verschieben. Grund ist die hohe Zahl von Covid-Patienten. Ein Drittel der 30 Intensivbetten auf den Isolier- und Intensivstationen in den drei Ostalbkliniken in Aalen, Ellwangen und Mutlangen ist mit Corona-Patienten belegt, so das Landratsamt. Daher müssten voraussichtlich ab der kommenden Woche planbare Eingriffe verschoben werden. Außerdem werden bereits ab morgen die Besuchszeiten in den Krankenhäusern eingeschränkt. Landrat Bläse und der Klinikleiter Solzbach appellierten an Noch-Nicht-Geimpfte, sich dringend gegen Corona impfen zu lassen. Das Gesundheitsamt des Ostalbkreises verzeichne ein kontinuierliches Anwachsen der Corona-Fälle. Derzeit seien rund 740 Menschen im Kreis infiziert.