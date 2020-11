per Mail teilen

Die Landstraße 1060 zwischen Ellwangen und Kirchheim am Ries ist in den Maßnahmenplan der Landesverkehrsministeriums aufgenommen worden. Damit können entlang der Straße Ortsumfahrungen realisiert werden, unter anderem für den Ellwanger Stadtteil Röhlingen und für Unterschneidheim-Zöbingen. Auf der L1060 hat der Verkehr in den letzten Jahren erheblich zugenommen.