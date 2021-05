In Günzburg ist an diesem Dienstag die neue Ortsdurchfahrt im Stadtteil Wasserburg offiziell eingeweiht worden. Seit April vergangenen Jahres wurden in dem Stadtteil über 60 Jahre alte Wasserleitungen erneuert sowie die Kreisstraße in drei Abschnitten saniert. Die Straßen- und Leitungsarbeiten kosteten insgesamt rund anderthalb Millionen Euro.