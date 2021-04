per Mail teilen

In Ehingen-Granheim befinden sich derzeit alle Mitglieder des Ortschaftsrates sowie Ortsvorsteher Franz Denzel in Quarantäne. Bei der jüngsten Sitzung Ende März hatten sich mehrere Personen bei einem Sitzungsteilnehmer mit der britischen Variante des Coronavirus angesteckt. Das Landratsamt bestätigte einen entsprechenden Bericht des "Ehinger Tagblatts". Die Betroffenen, darunter auch ein Pressevertreter, bleiben demnach 14 Tage in Quarantäne.