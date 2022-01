Das sagen Bundestagsabgeordnete von Ulm bis Aalen zur Impfpflicht

Im Bundestag haben die Abgeordneten am Mittwoch über das Für und Wider der Impfpflicht debattiert. Dabei hielt Ricarda Lang ihre erste Bundestagsrede.

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen) aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd sprach sich in ihrer Rede für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren aus. Dies sei der einzige Weg aus der Pandemie. Lang wurde während ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag mehrfach von Zwischenrufen der AfD-Abgeordneten unterbrochen. Unter anderem bezichtigten sie Lang der Lüge.

"Ich will nicht, dass wir im Herbst wieder an der gleichen Stelle stehen und alles nochmal von vorne losgeht."

Viele Menschen im Land seien mürbe und müde, so Lang. Sie hätten eine Politik verdient, die vorausschauend handelt.

Die Meinungen zum Thema Impfpflicht gingen im Vorfeld der Debatte auch unter den Bundestagsabgeordneten aus der Region auseinander. Klar für eine Impfpflicht sprachen sich der Grünen-Abgeordnete aus Ulm, Marcel Emmerich, der CDU-Abgeordnete Roderich Kiesewetter aus Aalen und Christoph Schmid von der SPD aus Alerheim im Kreis Donau-Ries aus.

Er habe sich früh festgelegt, sagte Schmid. Als er sich für das Impfen von Beschäftigten ausgesprochen hatte, sei für ihn klar gewesen, dass er ebenfalls für eine allgemeine Impfpflicht stimmt. Auch die Einschätzung des Expertenrates bestärkte ihn in der Entscheidung. Der Schlüssel aus der Pandemie sei da immer das Impfen. Man habe immer versucht, die Menschen zu motivieren. Aber wenn das nicht funktioniere, dann haben die, die sich haben impfen lassen, das Recht, dass man zum normalen Leben zurückkehrt.

Roderich Kiesewetter aus Aalen ist langjähriger Bundestagsabgeordneter aus Aalen. DBT/Stella von Saldern

Es gehe auch darum, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, das Risiko nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere deutlich erhöhen, betonte im Vorfeld der Debatte Roderich Kiesewetter. Und man dürfe nicht alles auf den Pflegekräften abladen, oder den Soldaten und Polizisten, die der Impfpflicht unterliegen, das Impfen sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

"Ich bin für eine Impfpflicht ab 18 Jahren. Ich könnte mir auch vorstellen, eine Impfpflicht ab 50 zu machen."

Er stimme dem Gruppenantrag zur Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 Jahren zu, sagt Marcel Emmerich (Grüne) aus Ulm. Seine Argumente: Man müsse den nächsten Herbst und die Entwicklung der Pandemie dann im Blick halten und Vorsorge treffen. Außerdem geht es ihm auch um Gerechtigkeit denen gegenüber, die jetzt schon einer Impfpflicht unterliegen und denen gegenüber, die seit zwei Jahren mitmachen.

Die Gegenstimme: Impfen ja, Impfpflicht nein

Die Entwicklung der Corona-Variante Omikron ändert nichts an der Einschätzung der Befürworter. Ganz anders denkt da der FDP-Bundestagsabgeordnete für Nordschwaben, Maximilian Funke-Kaiser. Er lehnt eine Impfpflicht klar ab, weil eben bei der neuen Virusvariante die Hospitalisierungsrate wie auch die Schwere der Erkrankungen deutlich geringer seien.

Jeder, der nicht geimpft sei, infiziere sich irgendwann mit Corona, so der Abgeordnete. Er empfehle eine Impfung, sei selbst geimpft. Nur eine Pflicht lasse sich seiner Meinung nach nicht mehr rechtfertigen.

Der Bundestagsabgeordnete der FPD für Nordschwaben, Maximilian Funke-Kaiser. Pressestelle Pressefoto

"Wir haben Personen, die voll umfänglich ihre geistigen Fähigkeiten besitzen und beschließen, sich nicht impfen zu lassen. Das ist eine persönliche Entscheidung."

Viele Zuschriften für und wider die Impfpflicht

Die Bürgerinnen und Bürger bewegt das Thema, es kommen viele Mails mit Argumenten für und gegen die Impfpflicht bei den Abgeordneten an. Die Gegner sind manchmal lauter, sagt der SPD-Abgeordnete Schmid. Seine Erfahrung aus dem politischen Alltag sei es, dass es immer leichter sei, Menschen gegen etwas zu mobilisieren. Es gebe aber viele Befürworter einer Corona-Impfpflicht, so Schmid. Das zeigen auch die Umfragen, in denen sich eine klare Mehrheit für die Impfpflicht ausspricht.

Von 50 bis 60 Zuschriften am Tag berichtet der Aalener CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Er beziehe in seinen Antworten klar Stellung. Doch die meist unangemeldeten Versammlungen in vielen Städten seien ein ganz anderer Beitrag zur Diskussion, so der Politiker, nämlich eine Missachtung der schweigenden Mehrheit, die sich impfen lässt. Und ein Ausweis an Egoismus, den die Gesundheit der anderen, die Überlastung der Intensivbetten und der Notaufnahmen völlig egal ist.

"Hier wird zu Lasten der Allgemeinheit ein sehr krudes Demokratieverständnis vertreten und im Grunde ist hier unsere freiheitlich demokratische Grundordnung gefragt, wir dürfen keine Toleranz gegenüber solchen Querdenkern zulassen."

Die Orientierungsdebatte sehen alle befragten Abgeordneten als den richtigen Schritt in der Meinungsfindung zur Impfpflicht. Marcel Emmerich von den Grünen hofft, dass sie die Debatte versachlicht. Damit rechnet Leni Breymaier, für die SPD im Wahlkreis Aalen/Heidenheim im Bundestag, nicht.

Wie auch immer die Entscheidung am Ende ausfällt, sie wird knapp entschieden, so schätzt es die SPD-Abgeordnete ein. Sie hoffe auf eine schnelle Entscheidung, so dass Klarheit herrscht – doch ein paar Wochen wird der Prozess wohl noch dauern.