Die Deutsche Orchideen-Gesellschaft will trotz der Corona-Pandemie im Februar ihre Blumenschau in Neu-Ulm veranstalten. Man arbeite an einem corona-konformen Konzept, um möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern den Zutritt zum Edwin-Scharff-Haus zu ermöglichen. Das hat die Gesellschaft am Wochenende mitgeteilt. Vom 11. bis 13. Februar wollen nationale und internationale Orchideenzüchter ihre schönsten Exemplare in Neu-Ulm präsentieren.