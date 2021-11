Orange Days: Viele Aktionen gegen Gewalt an Frauen in der Region

Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es auch in Ulm, Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen viele Aktionen. Ein Überblick, was in der Region los ist.

Das Rathaus in Aalen leuchtet derzeit in Orange als Zeichen dafür, dass sich die Stadt an den "Orange Days" beteiligt, dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Stadt Aalen

In Ulm leuchten am Donnerstagabend die Kienlesbergbrücke und die Frauenklinik orange. Damit wollen die Frauenrechtsorganisationen, der Zonta Club Ulm-Donau und die Soroptimist International Club Ulm-Donau, ein Zeichen gegen Gewalt setzen. In Schwäbisch Gmünd und Aalen werden die Rathäuser angestrahlt. Die Farbe orange steht für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen.

Das sind die "Orange Days" Die Frauenrechtsorganisation "Terre des Femmes" ruft nach eigenen Angaben seit 2001 zu dem internationalen Aktions- und Gedenktag "Nein zu Gewalt an Frauen!" am 25. November auf. Damit soll die Öffentlichkeit wachgerüttelt und ein weltweites Zeichen gegen Gewalt gesetzt werden. Die Vereinten Nationen rufen bereits seit gut zwanzig Jahren zu den sogenannten Orange Days auf, die am selben Tag starten. Die "Orange Days" erstrecken sich über 16 Tage. Unter anderem werden markante Wahrzeichen in Städten orange angeleuchtet.

Der Kreisfrauenrat Ostalb lädt am Donnerstagabend ab 19:30 Uhr zu einer "stillen orangenen Demo" ins Regina-Kino nach Ellwangen (Ostalbkreis) ein. Dafür wurde ein etwa zwei bis drei meter hoher Baum mit orangenen Bändern geschmückt. Diese Bänder sollen dann gemeinsam von den Demonstrierenden gehalten werden. "Wir wollen damit zeigen, dass Gewalt keine Privatsache ist. Wir wollen die Frauen unterstützen, in dem wir hinschauen", erläutert die Vorsitzende des Kreisfrauenrat Ostalb, Margot Wagner. Anschließend wird der Dokumentarfilm "WOMAN - 2000 Frauen. 50 Länder. 1 Stimme." im Kino gezeigt und darüber diskutiert.

Aktionen im Berufsverkehr

Im Alb-Donau-Kreis wer Mitarbeiterinnen der Frauenberatung in Erbach und Blaustein im Berufsverkehr am Straßenrand mit großen Plakaten auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam. In Heidenheim verteilen Apotheken Taschentuchpackungen mit dem Aufdruck "Von häuslicher Gewalt haben wir die Nase voll".

In Schwäbisch Gmünd gibt es am Samstag zwei weitere Aktionen gegen Gewalt an Frauen. Von 10 bis 11:30 Uhr wird es einen Infostand mit Hilfsangeboten für Frauen auf dem Gmünder Wochenmarkt geben. Von 11 bis 13 Uhr ist zudem eine Kundgebung am unteren Marktplatz geplant sowie die Fotoausstellung "Es ist nicht meine Schuld" gezeigt.