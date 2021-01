Im Ostalbkreis und dem Alb-Donau-Kreis sind in den vergangenen Tagen Opferstöcke aufgebrochen worden. In Waldstetten-Wißgoldingen brach ein Dieb laut Polizei den Opferstock in der Katholischen Kirche auf. Auf dem Schlossberg in Erbach wurde ein Opferstock an der Lourdesgrotte gewaltsam aufgehebelt. Der Täter nahm jeweils das Bargeld mit und hinterließ Sachschaden von mehreren hundert Euro.