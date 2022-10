In Blaustein geraten im April zwei Gruppen in Streit. Eine Person wird lebensgefährlich mit einem Messer verletzt. Ein 22-Jähriger ist jetzt wegen versuchten Totschlags angeklagt.

Das Aufeinandertreffen der beiden Gruppen wird in einer ersten Meldung von Polizei und Staatsanwaltschaft im April so beschrieben: Drei Männer gehen auf ein Auto an der Zapfsäule zu. Darin ebenfalls drei Männer und eine Frau. Sie steigen aus, es kommt zum Streit.

Danach sollen sich die drei Männer entfernt haben, es kommt allerdings zu einer weiteren Konfrontation der Gruppen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft habe einer der Männer aus dem Auto, der Angeklagte, dabei zu seinem Klappmesser gegriffen.

Lebensgefährlicher Stich in den Magen

Der 22-Jährige soll mit dem Messer einen damals 21-Jährigen in die linke Seite gestochen haben, so die Staatsanwaltschaft. Dabei habe er den Magen getroffen und die Bauchspeicheldrüse verletzt. Ein lebensgefährlicher Stich. Einen 29-Jährigen soll der Angeklagte mit dem Messer an der Schulter und am Arm getroffen haben.

Staatsanwaltschaft wirft versuchten Totschlag vor

Die Ulmer Staatsanwaltschaft sieht zumindest bei den Stichen gegen den 21-Jährigen einen Tötungsvorsatz. Deswegen muss sich der 22-Jährige seit Freitag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Ulm verantworten.

Anklage verlesen und Verhandlung vertagt

Schon kurz nach Beginn des Prozesses musste die Verhandlung allerdings vertagt werden. Ein Sachverständiger und ein Verteidiger des Angeklagten konnten nicht an dem Termin teilnehmen. Der Prozess soll am 15. November fortgesetzt werden. Laut Staatsanwaltschaft sei auch eine Klage gegen die gegnerische Gruppe bei Gericht eingegangen.