Im Ehinger Prozess wegen versuchten Mordes wird am Dienstag vor dem Ulmer Landgericht die Aussage des Opfers erwartet. Die zur Tatzeit 31-jährige Frau soll schildern, wie sie den Angriff im September vergangenen Jahres in Ehingen erlebt hat. Sie beschuldigt ihren Vater, mit einem Messer auf sie eingestochen zu haben. Laut Anklage, weil er sie bestrafen wollte für ihren seiner Ansicht nach freizügigen Lebenswandel. Zu diesem möglichen Motiv wird am Dienstag auch die Mutter der jungen Frau vernommen. Der angeklagte Vater bestreitet die Tat. Er behauptete am vergangenen Prozesstag, ein vermummter Mann in schwarzer Kleidung sei plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht und habe auf seine Tochter eingestochen.