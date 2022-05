Prozess um versuchten Mord - Opfer sagt aus

Im Prozess wegen versuchten Mordes in einer Asylunterkunft in Dietenheim-Regglisweiler (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstag das Opfer als Zeuge gehört worden. Der 25-Jährige erklärte laut "llertisser Zeitung", dass er sich bis zur Tat im August vergangenen Jahres gut mit seinem 24-jährigen Zimmergenossen verstanden habe. Warum dieser plötzlich aggressiv geworden sei und 18mal mit einem Messer auf ihn eingestochen habe, könne er sich nicht erklären. Das Opfer befindet sich seitdem in psychischer Behandlung.