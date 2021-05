Weil ein Rechtsanwalt in Quarantäne ist, kann am Ulmer Landgericht der Prozess gegen einen 37-Jährigen, der zwei Jungen entführt und vergewaltigt haben soll, am Dienstag nicht fortgesetzt werden. Ursprünglich war die Aussage eines Opfers erwartet worden.

Kurz nach halb neun am Dienstagmorgen verkündete der Richter, dass der zweite Verhandlungstag noch nicht beginnen kann. Man warte auf das Ergebnis eines PCR-Testes eines Anwalts, der vom Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt worden ist. Der Anwalt hatte an einer anderen Verhandlung teilgenommen, bei der ein Teilnehmer im Nachhinein positiv getestet wurde. Gegen Mittag stand fest: Der Prozess kann am Dienstag nicht fortgesetzt werden.

Ursprünglich war Aussage eines Opfers erwartet worden

Es sollte eines der beiden Opfer aussagen. Vor knapp 15 Jahren sind zwei Jungen aus Heidenheim und Ulm entführt und sexuell missbraucht worden. Der 37-jährige Angeklagte hatte zum Prozessauftakt gestanden, in den Jahren 2006 und 2007 zwei minderjährige Jungen in Ulm und Heidenheim entführt und vergewaltigt zu haben.