Die Opernfestspiele Heidenheim ziehen trotz der Corona-Krise eine insgesamt positive Bilanz. 21 Konzerte gab es insgesamt, statt großer Oper fanden verschiedene kleinere Formate statt: vom Jazzfrühstück über Schloss-Serenaden und Opernaufführungen auf der Straße bis zu Konzerten des Festspielorchesters Cappella Aquileia. Das finale Konzert der Opernfestspiele, die sogenannte Klangwolke, wurde vom SWR Studio Ulm in SWR4 und im Internet übertragen. Das Orchester konnte nach doppelten Coronatests in fast normaler Aufstellung spielen – "ein überaus wichtiges Signal in die so verletzte, wie orientierungssuchende Kulturszene dieses Landes", so die Bilanz aus Heidenheim. Insgesamt gab es für die Konzerte eine Auslastung von 97 Prozent.