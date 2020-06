Die Opernfestspiele Heidenheim veranstalten im Juli sogenannte Klappstuhlkonzerte. Die Organisatoren wollen so, trotz coronabedingter Einschränkungen, ein musikalisches Angebot schaffen.

Flyer für die "Klappstuhlkonzerte" bei den Opernfestspielen Heidenheim PR Agentur Schimmer

Für die Konzerte in Heidenheim werden im Rittersaal auf Schloss Hellenstein für die Besucher Klappstühle aufgestellt. So war es auch in den Anfängen der Opernfestspiele in den 60er Jahren.

Diesmal ist der Grund aber ein anderer: Es müssen wegen des Coronavirus auch bei den Freiluftkonzerten im Rittersaal spezielle Hygieneregeln eingehalten werden. Die Zahl der Konzertbesucher ist auf 99 Zuhörerinnen und Zuhörer beschränkt. An den Samstagen im Juli wollen instrumentale und vokale Kammerensembles auftreten. Außerdem gibt es jeweils am Sonntagmorgen ein Jazzfrühstück.

SWR4 überträgt am 26. Juli live den mit den Heidenheimern gemeinsam konzipierten Auftritt der Cappella Aquileia. Außerdem wird am dritten Juli-Wochenende in der Innenstadt ein Musiktheater aufgeführt, das sich dem Leben des Hitler-Attentäters Georg Elser aus Königsbronn (Kreis Heidenheim) widmet. Der Eintritt zu den Klappstuhl-Veranstaltungen kostet sieben Euro.