Die Opernfestspiele Heidenheim müssen laut Gemeinderatsbeschluss kräftig sparen. Festspieldirektor Marcus Bosch sieht die Qualität des Programms dennoch nicht gefährdet.

Der Heidenheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Finanzplanung der Opernfestspiele bis 2025 festgelegt - und damit den Etat der Festspiele um 450.000 Euro gekürzt. Mit einzelnen Sparmaßnahmen im Programm leisteten die Opernfestspiele einen namhaften Beitrag zur Haushaltskonsolidierung von Heidenheim, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Und weiter: "Im Mittelpunkt der Diskussion stand das Bemühen um den Erhalt von Niveau und Programmstrukturen der Festspiele in der allgemein angespannten Haushaltslage."

Ziel: Opern und Konzerte weiterhin auf internationalem Niveau

Festspieldirektor Marcus Bosch wird mit den Worten zitiert, die Festspiele stünden im Wort bei ihrem heimischen und überregionalen Publikum sowie beim großen Netzwerk von Sponsoren und Partnern. "Wir werden alles daran setzen, auch unter schwierigen Bedingungen Opern und Konzerte auf internationalem Niveau zu präsentieren", so Bosch.

Festspieldirektor Bosch: Chor verkleinern, Bühnenbild schlanker machen

Dem SWR sagte der Heidenheimer Festspieldirektor am Donnerstag, er wolle an ein paar Stellschrauben drehen, um die Mehrkosten der Heidenheimer Opernfestspiele in Schach zu halten. Dazu gehöre, den Chor zu verkleinern und das Bühnenbild schlanker zu machen. Außerdem seien im nächsten Jahr sechs statt acht Vorstellungen von Verdis Oper "Don Carlos" geplant. Für die nötige Anschaffung neuer Orchester-Stühle hätten Sponsoren gewonnen werden können. Insgesamt sieht Marcus Bosch die beschlossenen Sparmaßnahmen als guten Kompromiss mit der Stadt Heidenheim.