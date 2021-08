Die Opernfestspiele in Heidenheim sind trotz Corona-Änderungen gut verlaufen. Laut den Veranstaltern besuchten knapp 7.400 Menschen die Veranstaltungen. Eine komplette Oper gab es wieder nicht.

Eine komplette Oper mit Inszenierung und allem was dazu gehört gab es auch dieses Jahr bei den Opernfestspielen Heidenheim nicht. Der Rittersaal von Schloss Hellenstein stand als Spielstätte nicht zur Verfügung, weil dort renoviert wurde. Das Congress Centrum fiel wegen Corona aus. Deswegen gab es den Sommer über Musik an verschiedenen Stellen in der Stadt. Unter anderem auf einer Open-Air-Bühne im Brenzpark sowie in mehreren Heidenheimer Kirchen. Die Auslastung lag insgesamt bei mehr als 90 Prozent.

2020 gabe es im Rittersaaal noch Aufführungen der Heidenheimer Opernfestspiele. In diesem Jahr wird dort renoviert. Foto: Oliver Vogel -

Auslastung 2020 war noch besser

Auch im vergangenen Jahr war bei 21 Konzerten und ebenfalls ohne große Oper eine positive Bilanz gezogen worden. 2020 waren auch Aufführungen im Rittersaal möglich. Insgesamt verbuchten die Veranstalter damals beim Jazzfrühstück, den Schloss-Serenaden, Opernaufführungen auf der Straße und Konzerten des Festspielorchesters Cappella Aquileia eine Besucherauslastung von 97 Prozent.

Besucherzahlen lange nicht auf Vor-Corona-Niveau

Trotzdem bleibt die Anzahl der Festspielbesucher weit hinter den Zahlen aus der Zeit vor Corona zurück. Beispiel: Vor der Pandemie im Jahr 2019 besuchten 17.000 Menschen die Festspiele in Heidenheim.

Nächstes Jahr mit Oper

Der Heidenheimer Festivaldirektor Marcus Bosch hofft auf einen Neustart der Festspiele im kommenden Jahr. Dann stehen zwei Opern auf dem Programm. Auch der Rittersaal von Schloss Hellenstein soll dann wieder als Spielstätte bereitstehen.