Das Ostalb-Klinikum in Aalen musste wegen technischer Probleme seine OP-Säle vorübergehend schließen. Jetzt hat das Krankenhaus den Grund mitgeteilt - und der ist kurios.

Im Ostalb-Klinikum Aalen finden im Moment keine Operationen statt. Grund sind Schwierigkeiten mit dem Reinluft-System in den OP-Sälen - ausgelöst von Fruchtfliegen. Das teilte ein Sprecher des Klinikums am Montag mit. Die kleinen Fliegen wurden im Aufenthaltsraum und im Flur des Zentral-OPs entdeckt.

Am Samstagabend hatten die Kontrollsysteme eine Auffälligkeit im Reinluft-System registriert, die so gravierend war, dass die Räume im Zentral-OP sofort geschlossen werden mussten. Am Dienstag sollen alle betroffenen Räume gereinigt und desinfiziert werden.

Das Ostalbklinikum in Aalen musste wegen technischer Probleme seine OP-Säle vorübergehend schließen. (Archiv) SWR

Dringende Operationen in Ellwangen und Schwäbisch Gmünd

Notfall-Operationen und andere dringliche Fälle werden derzeit an die benachbarten Kliniken in Ellwangen und Schwäbisch Gmünd verwiesen. Die Klinikleitung geht davon aus, dass am Donnerstag wieder im Normalbetrieb operiert werden kann. Die zentrale Notaufnahme ist unterdessen ohne Einschränkungen geöffnet.