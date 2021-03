per Mail teilen

Zum geplanten Neubau der Adenauerbrücke will die Stadt Ulm am Mittwochabend bei einer Bürgerveranstaltung im Internet Fakten für die Diskussion liefern. Alle sollen gleichzeitig bei der Online-Bürgerveranstaltung den aktuellen Planungsstand erfahren. Ein Streitpunkt bei dem Neubau der B10-Brücke über die Donau ist, ob sie sechs- oder achtspurig gebaut werden soll und wie viele Bäume im angrenzenden Park dafür gefällt werden müssen. Laut Stadtverwaltung sei die Spurenzahl dabei unerheblich, den größeren Eingriff stelle die Lärmschutzwand dar. Der Neu-Ulmer Stadtrat hat sich vor Weihnachten schon für den achtspurigen Ausbau ausgesprochen. Der Ulmer Gemeinderat wird am 24. März darüber beraten. Die Ulmer Stadtverwaltung rechnet damit, dass 2025 der Bau der neuen Donaubrücke beginnt.