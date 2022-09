Corona-Impfungen: Ostalbkreis bietet neue Omikron-Impfstoffe an

per Mail teilen

Seit Dienstag können Ärzte und Impfzentren den an die Omikron-Variante angepassten Corona-Impfstoff bestellen. Er wird allerdings nicht überall in Ostwürttemberg zum Einsatz kommen.

Wenn alles klappt und der bestellte Impfstoff von Biontech rechtzeitig da ist, sind Impfungen damit an den Impfstützpunkten in Aalen und Schwäbisch Gmünd schon ab Donnerstag möglich, teilte der ärztliche Leiter der Impfkampagne im Ostalbkreis auf SWR-Nachfrage mit.

Im Impfstützpunkt Biberach ist der neue Impfstoff gegen die Omikron-Variante BA.1 laut Homepage voraussichtlich ab Freitag verfügbar. Interessierte können ab sofort Termine buchen.

Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Heidenheim-Ulm sei die Nachfrage nach den neuen Corona-Impfstoffen bisher gering gewesen. Deswegen habe man diese bislang nicht bestellt. Bei Bedarf werde man an den Impfstützpunkten in Ulm, Ehingen und Langenau spezielle Tage mit Omikron-Impfungen anbieten. Impfungen sind grundsätzlich aber auch bei Ärzten und in vielen Apotheken möglich.

Grünes Licht für Omikron-Impfstoffe von EMA und EU-Kommission

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hatte am Donnerstag die Genehmigung für die beiden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna erteilt, die an den Subtyp BA.1 der Omikron-Variante des Coronavirus angepasst sind. Am Freitag ließ die EU-Kommission die Vakzine zu.

Im Oktober folgt laut dem baden-württembergischen Sozialministerium der Impfstoff gegen die Varianten BA.4 und BA.5. Dann rechne man mit einer höheren Nachfrage.