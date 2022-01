Ein bislang Unbekannter hat nach einem Überholvorgang in Lorch (Ostalbkreis) einen anderen Autofahrer geohrfeigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein 52-Jähriger am Samstag gehupt, als der andere ihn überholte. Der Unbekannte fühlte sich dadurch offenbar provoziert, hielt an der nächsten Ampel und ohrfeigte den 52-Jährigen durch das geöffnete Fenster. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht Zeugen des Vorfalls.