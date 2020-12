Nathalie Oexle ist Juniorprofessorin an der Uni Ulm. Sie befasst sich wissenschaftlich mit dem Thema Suizid. Ob die Corona-Pandemie Auswirkungen auf Selbsttötungen hat, erläutert sie im Interview.

Nathalie Oexle ist Juniorprofessorin an der Uni Ulm und beschäftigt sich mit dem Freitod. privat

SWR: Sind Weihnachten, der Jahreswechsel und dazu noch die Einschränkungen durch Corona eine besonders heikle Zeit für Menschen mit Suizidgedanken?

Nathalie Oexle: Natürlich ist es eine Zeit, in der sich Menschen, die sich ohnehin schon einsam und belastet fühlen, noch zusätzlich belastet fühlen können. Aber grundsätzlich ist nicht die Zeit um Weihnachten die Hochrisikozeit für Suizide, sondern tatsächlich im Frühsommer.

Warum ist das gerade eine heikle Zeit?

Das weiß man nicht genau. Eine Theorie ist, dass es etwas mit dem Wechsel der Lichtverhältnisse zu tun hat, also dass sich der Melatonin-Spiegel ändert. Eine andere Theorie ist, dass Frühsommer eine Zeit ist, in der die meisten Menschen doch eher glücklich sind. Alle freuen sich über die Sonne und dass die Blumen wieder wachsen. Und Menschen, denen es in der Zeit eben nicht so gut geht, sehen eine stärkere Diskrepanz der eigenen Gefühle zu der Stimmung der anderen.

Es gab Befürchtungen, dass durch die Corona-Pandemie Lebensfrust wächst und Selbstmorde zunehmen. Hat sich das bestätigt? Gibt es da schon Zahlen?

Es gibt die Befürchtungen, dass es so ist. Das ist auch nachvollziehbar. Es gibt aber noch keine konkreten Zahlen. Das muss man im Rückblick untersuchen. Es gibt Menschen, die aufgrund der Einschränkungen psychisch erkrankt sind oder ihren Job verloren haben. Es zeigt vielleicht auch erst in den kommenden Jahren, welche Auswirkungen diese Pandemie tatsächlich auch hatte.

Sie befassen sich in der Forschung mit dem Suizid. Was genau machen Sie da?

Ich beschäftige mich vor allem damit, was die Gesellschaft über Suizid denkt: Welche Vorurteile gibt es und welchen Einfluss haben diese auf die Suizid-Prävention, weil sich Menschen eben durch Vorurteile weniger Hilfe suchen. Es stellt sich also die Frage, wie könnten wir die Situation für die Betroffenen verbessern, dass sie nicht mehr ausgegrenzt werden, dass das Thema nicht zu stark tabuisiert ist, aber es gleichzeitig nicht zu einer Normalisierung kommt.

Wie tabu belastet ist eine Selbsttötung heute noch bei uns?

Da hat sich schon etwas getan. Für Betroffene ist es aber immer noch so, dass die Thematik mit sehr viel Scham verbunden ist und tatsächlich auch negative Reaktionen erlebt werden. Zum Beispiel, wenn Angehörige durch Suizid gestorben ist, dass es zu Schuldzuweisungen kommt oder dass man, wenn man Freunden von einem Suizidversuch berichtet, die Freunde dadurch verliert. Es ist also schon immer noch eine Thematik, die in unserer Gesellschaft stark tabuisiert wird und auch mit negativen Vorurteilen behaftet ist.

Warum hat Sie gerade das Thema Suizid gereizt?

Ich bin ein Mensch, der einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Dass ich Menschen, die abgehängt werden in der Gesellschaft, eine Stimme verleihe und diese unterstütze. Ich habe selbst im nahen Familienumkreis eine Person durch Suizid verloren. So kam ich auf die Thematik und sie hat mich bis heute nicht losgelassen.

Rund 10.000 Menschen nehmen sich jedes Jahr in Deutschland das Leben. In 76 Prozent aller Fälle sind es Männer, im Alter zwischen 50 und 60 Jahren. Warum sind Männer in diesem Alter besonders gefährdet?

Das Alter zwischen 50 und 60 ist ein Alter, in dem sich für Männer im Arbeitsleben sehr viel dem Ende zuneigt. Man geht in Richtung Rente, die Kinder sind aus dem Haus. Da stellt sich für viele die Frage nach der eigenen Identität. Wie geht das Leben jetzt weiter? Das kann auch dazu führen, dass Menschen vielleicht an den Punkt kommen, dass sie sagen, sie wollen nicht mehr. Es ist nicht so, dass Frauen davon nicht betroffen sind. Frauen unternehmen auch mehr Suizidversuche als Männer. Die Männer wählen einfach nur die Methoden, die mit einer größeren Wahrscheinlichkeit zum Tode führen. Deswegen sind die Zahlen bei den Männern erhöht. Zusätzliches Risikoalter ist für Männer nochmal ab 80. Da steigen die Zahlen ganz deutlich an, dann kommen chronische Erkrankungen hinzu, die das Leben erschweren. Und da sind Männer wohl impulsiver als Frauen.

Das heißt Frauen unternehmen tatsächlich mehr Versuche, die eben scheitern. Aber Männer setzen mehr auf Nummer sicher und wählen härtere Methoden, aus dem Leben zu scheiden?

Genau. Frauen suchen sich aber auch eher Hilfe, wenn es ihnen nicht gut geht. Da sind Männer sehr viel zurückhaltender, um sich professionelle oder auch im sozialen Umfeld Unterstützung zu suchen.

Wenn jemand fest entschlossen ist, zum Beispiel wegen einer unheilbaren Krankheit aus dem Leben zu scheiden. Dann können das doch Angehörige, Freunde oder Bekannte kaum verhindern, oder?

Vielleicht nicht in jedem Fall. Ich bin gar nicht der Mensch, der anderen den freien Willen absprechen möchte, wenn es tatsächlich der freie Wille ist. Aber es ist schon so, dass man durch Unterstützung, Gespräche und das Signalisieren, dass man den anderen nicht als Last wahrnimmt, die ein oder andere Person umstimmen kann - zum Beispiel durch eine gute Psychotherapie. Das ist ein Versuch wert. Manche Situationen erscheinen jetzt aussichtslos, aber vielleicht schon in sechs Monaten nicht mehr.

Gibt es denn bei uns auch schon Selbsthilfegruppen, die man ansprechen könnte?

Es gibt keine Selbsthilfegruppen für Menschen, die akut Suizidalität erleben. Es gibt aber Gruppen für Menschen, die eine Depressionserkrankung haben. Was es auch noch nicht gibt, was ich aber sehr wichtig finde, ist eine Selbsthilfegruppe für Menschen, die einen Suizidversuch überlebt haben. Diese Menschen haben einen großen Rede- und Unterstützungsbedarf. Da gibt es hier in der Region noch nichts. Wir sind aber momentan am Planen. Ich hoffe, dass es im Laufe des kommenden Jahres ein Angebot in der Region geben wird.