Vermisster tot in der Donau bei Öpfingen gefunden

Ein vermisster 84-jähriger Mann ist am Donnerstag tot aus der Donau bei Öpfingen (Alb-Donau-Kreis) geborgen worden. Der Senior war seit dem Tag vor Heiligabend vermisst worden.

Taucher haben einen vermissten 84-jährigen Mann tot aus der Donau bei Öpfingen (Alb-Donau-Kreis) geborgen. Wie die Polizei mitteilt, hatten Verwandte ihn am 23. Dezember als vermisst gemeldet. Am selben Tag ergaben sich demnach noch keine Hinweise, doch am folgenden Morgen fand eine Polizeistreife das Auto des Seniors an der Donau.

Große Suchaktion der Polizei

Die Polizei startete eine große Suchaktion: per Hubschrauber und Drohne, mit vielen Polizeistreifen und auch mithilfe der Feuerwehr. Es wurden sowohl Polizeihunde als auch die Rettungshundestaffel eingesetzt. Diese verfolgten die Spur des Seniors mehrfach bis ans Ufer.

Taucher suchten in der Donau nach dem Vermissten

Polizeitaucher suchten den Fluss ab, fanden aber erst am Donnerstag die Leiche des 84-Jährigen. Die Polizei schließt eine Fremdeinwirkung beim Tod des Mannes aus. Es gebe bislang keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung, heißt es. Warum der Mann am Fluss war, ist unklar.