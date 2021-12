A8-Lämmerbuckeltunnel Richtung Ulm gesperrt

per Mail teilen

Ein defekter Lkw im Lämmerbuckel-Tunnel sorgt weiterhin auf der A8 zwischen Mühlhausen und Merklingen für lange Staus. Beide Fahrspuren Richtung Ulm sind aktuell gesperrt. Eine nicht unbeachtliche Menge an Öl sei ausgelaufen, so ein Polizeisprecher. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt am Lkw. Da Öl auf der Straße besonders bei hohen Geschwindigkeiten gefährlich sei, müsse die Fahrbahn sorgfältig von der Feuerwehr gereinigt werden. Die Arbeiten vor Ort werden laut Polizei noch mehrere Stunden andauern. Der Verkehr auf der A8 Richtung Ulm wird ab Mühlhausen ausgeleitet.