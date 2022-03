Öl vor Flüchtlingsunterkunft in Herbrechtingen ausgeschüttet

per Mail teilen

Unbekannte haben vor die Eingänge einer geplanten Flüchtlingsunterkunft in Herbrechtingen im Kreis Heidenheim Motorenöl ausgeschüttet. Die Polizei geht von einem politischen Motiv aus.

In einer der Öllachen ist laut Polizei ein Zeitungsartikel zum Ukraine-Krieg gefunden worden. Darauf sei ein Bild mit den ukrainischen Klitschko-Brüdern und der Aufschrift "Nazis". Das Öl soll laut Polizei nicht angezündet worden sein.

Spurensicherung in Herbrechtingen: Die Polizei vermutet ein politisches Motiv hinter dem Öl, dass Unbekannte vor die Eingänge einer geplanten Flüchtlingsunterkunft geschüttet haben Markus Brandhuber

Ein Zeuge habe die Polizei am Donnerstag am späten Nachmittag auf die Verunreinigung aufmerksam gemacht. Einsatzkräfte waren vor Ort und sicherten Spuren. Das ehemalige Hotel wird derzeit für die Unterbringung von Flüchtlingen vorbereitet. In der Unterkunft können laut Stadt rund 135 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden. Bereits zwischen 2014 und 2018 hatten dort Geflüchtete gewohnt.