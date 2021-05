per Mail teilen

Ein Unbekannter hat offenbar größere Mengen Heizöl am Rande eines Ackers in Nellingen (Alb-Donau-Kreis) entsorgt. Es ergoss sich laut Polizei auf einer Fläche von ca. 18 Quadratmetern und versickerte zum großen Teil im Erdreich. Das Gebiet ist als Wasserschutzgebiet ausgewiesen. Das Erdreich wurde deshalb abgetragen. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass das Heizöl in den Wasserkreislauf geraten ist.