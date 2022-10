Nach Vesperkirche jetzt auch warme Stube in Schwäbisch Gmünd

Die Vesperkirche in Schwäbisch Gmünd wird nach Auskunft der Organisatoren für Bedürftige immer wichtiger. Ab November wollen sie auch eine warme Stube anbieten.

Aufwärmen und dazu eine warme Mahlzeit: Ab 25. November können Bedürftige immer freitags in die Franziskanerkirche nach Schwäbisch Gmünd kommen. Dort wollen die Organisatoren, die evangelische und die katholische Kirchengemeinde, im Refektorium während der kalten Jahreszeit einen warmen Aufenthaltsort bieten.

Warme Stube und kostenlose Mahlzeit während der kalten Jahreszeit

Das neue Angebot der warmen Stube sieht vor, dass Menschen, die dorthin kommen, auch eine kostenlose Mahlzeit bekommen. Das Refektorium, also der Speisesaal, soll ab Ende November jeden Freitag von 12 Uhr bis 14 Uhr geöffnet sein.

Wolfgang Schmidt, Vorsitzender des evangelischen Kirchengemeinderats, will mit diesem Angebot nach eigener Aussage Menschen mit wenig Geld besser durch den Winter bringen. Das Essen ist kostenlos, dennoch kann jeweils auch ein kleiner Beitrag bezahlt und Geld gespendet werden, so Schmidt weiter.

1.800 Essen bei der Vesperkirche in Schwäbisch Gmünd

Bei der Vesperkirche in Schwäbisch Gmünd haben 200 Helferinnen und Helfer rund 1.800 Essen ausgegeben. Acht Tage kamen Gäste in die Augustinuskirche. Das Angebot wird laut Wolfgang Schmidt immer wichtiger. Obwohl die Mahlzeit vergleichsweise günstig ist, können sich viele das Essen nicht mehr leisten, berichten die Organisatoren.

"Eine Frau hat gesagt, sie hat nur einen Euro, ob sie auch etwas zu Essen bekommt. Natürlich! Wir lassen auch Menschen rein, die gar kein Geld haben."

Viele Gäste können 1,50 Euro pro Essen nicht bezahlen

Schon bei der letzten Vesperkirche im Jahr 2019 hatte das Essen 1,50 Euro gekostet. Die Organisatoren sind nach wie vor der Meinung, dass das Essen einen bestimmten Wert haben müsse. So wurde die Portion auch diesmal für 1,50 Euro angeboten.

Aber die Gäste, die heutzutage zur Vesperkirche kommen, haben nach Erfahrung von Schmidt weniger Geld. Früher hätten die Menschen, die es sich leisten konnten, auch deutlich mehr als 1,50 Euro für ein Essen bezahlt. In diesem Jahr hätten sich 80 Prozent der Gäste die Mahlzeit gerade so oder gar nicht leisten können; die Einnahmen sind um zwei Drittel zurückgegangen, so Schmidt.

"Früher war die Vesperkirche für die Einsamen, das gehört natürlich auch noch dazu. Aber da haben die Menschen wirklich mehr Geld gehabt."

Vesperkirche in Schwäbisch Gmünd immer im Herbst

In der Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd wird es auch im nächsten Jahr wieder eine Vesperkirche geben ebenfalls im Herbst. Ein Grund ist, dass es in der Kirche keine Möglichkeit zum Abspühlen gibt. Das Spühlmobil steht außerhalb der Kirche, und im Februar oder März ist es für die Helferinnen und Helfer draußen einfach zu kalt.

Auch Ulmer Vesperkirche rechnet mit hoher Nachfrage

In der Ulmer Vesperkirche werden im Januar 2023 täglich bis zu 600 Gäste erwartet. Nach zwei Jahren Corona, in denen die Essen draußen ausgegeben wurden, ist jetzt wieder eine Vesperkirche in den Räumen der Pauluskirche geplant. Aufgrund der aktuellen Krisen und der gestiegenen Lebensunterhalts- und Energiekosten werden außerdem deutlich mehr Menschen erwartet als in den Jahren zuvor, schreibt die Evangelische Kirchengemeinde auf ihrer Internetseite.

Helfer geben in der evangelischen Pauluskirche in Ulm zum Auftakt der Vesperkirche an einer Theke Essen aus (Archivbild). dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Felix Kästle

Die 28. Ulmer Vesperkirche startet am 19. Januar 2023. Knapp vier Wochen lang, können sich bedürftige Menschen eine warme Mahlzeit abholen. "Bei uns ist jeder Mensch willkommen", heißt es auf der Webseite. Bedürftigkeit sei nicht nur materiell zu sehen - auch soziale Armut, sprich Einsamkeit, spiele eine große Rolle. Eine schöne Atmosphäre und eine würdige Gemeinschaft sei daher das Ziel.

Vesperkirchen auch in Aalen und Heidenheim

In Aalen-Wasseralfingen können Gäste ab dem 29. Januar 2023 täglich von 11:45 Uhr bis 14:30 Uhr miteinander sprechen, singen und in der Gemeinschaft zusammenkommen. Zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr werden in der Magdalenenkirche Essen für 1,50 Euro ausgegeben, Kinder zahlen 0,50 Cent, heißt es auf der Kirchenseite.

Im vergangenen Jahr wurden in Aalen-Wasseralfingen innerhalb eines Monats rund 3.000 Essen ausgegeben. Das waren weniger als in den Jahren zuvor. Wegen den Corona-Einschränkungen gab es täglich nur Platz für rund 70 Gäste. In Heidenheim ist die Vesperkirche vom 22. Januar 2023 bis 15. Februar 2023 in der Pauluskirche geplant.