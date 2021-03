Die Öffnung von so genannten Schnäppchenmärkten sorgt derzeit für Irritationen. Im Kreis Donau-Ries hat das Gewerbeamt drei Filialen der Haushaltswaren-Kette "Tedi" wieder schließen lassen. Nach der Wiedereröffnung von Bau- und Gartenmärkten in Bayern hat auch Tedi ihre Läden geöffnet. Die Kette beruft sich auf das Wirtschaftsministerium, wonach Geschäfte öffnen dürfen, deren Sortiment überwiegend aus Lebensmitteln, Tierbedarf, Drogeriewaren und eben jetzt auch Garten- und Baumarkt-Artikeln besteht. Kontrollieren müssen das die Kreisverwaltungsbehörden. Dies sorgt für Verwirrung: So durften Filialen des Schnäppchenmarkt-Konkurrenten Tobi in Donauwörth und Nördlingen geöffnet bleiben, Tedi-Filialen in diesen beiden Städten und in Oettingen hingegen nicht. Der Bayerische Handelsverband hat einheitliche Regeln gefordert: Es könne nicht sein, dass einzelne Geschäfte öffnen dürfen und zusätzlich von der Schließung der anderen profitieren, so ein Sprecher in der "Neu-Ulmer Zeitung".