Auch im Ostalbkreis werden im Herbst Obstbäume gekennzeichnet, die jedermann abernten darf. Das Landratsamt stellt allen interessierten Gemeinden, Landwirten und Gartenbesitzer dafür gelbe Bänder zur Verfügung. Die Bänder sollen unter anderem an gemeindeeigenen Streuobstbäumen angebracht werden, die sonst nicht abgeerntet werden. Dadurch sollen Tonnen von Obst vor dem Verrotten gerettet werden, so das Landratsamt. Bislang beteiligen sich rund 20 Kommunen im Ostalbkreis an der Aktion, darunter beispielsweise Abstgmünd, Stödtlen, Barthomolä, Mutlangen oder Waldstetten. Ähnliche Aktionen gibt es unter anderem auch in den Kreisen Günzburg und Biberach. Auch die Gemeinde Neuler im Ostalbkreis hatte bereits im letzten Jahr Obstbäume für alle frei gegeben.