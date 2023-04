per Mail teilen

Der Schaden an einer Oberleitung zwischen dem Bahnhof Aalen und Unterkochen ist behoben. Züge fahren laut Deutscher Bahn wieder ungehindert. Es kommt noch zu einzelnen Verspätungen.

Die Züge auf der Brenzbahn können wieder bis Aalen durchfahren. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, ist der Schaden an einer Oberleitung zwischen dem Bahnhof Aalen und Unterkochen mittlerweile behoben. Reisende müssen noch mit einzelnen Verspätungen rechnen. Der Verkehr läuft jedoch wieder planmäßig. Am Donnerstagmorgen klang das noch so:

Nicht alle Züge durch Schaden an Oberleitung betroffen

Von dem Schaden waren Zugverbindungen seit Betriebsbeginn betroffen. Die Interregio-Verbindungen der Deutschen Bahn und auch die Regionalzüge der SWEG endeten in Unterkochen, wendeten dort und fuhren zurück nach Ulm. Fahrgäste mussten in Unterkochen aussteigen. Von dem Oberleitungsschaden nicht betroffen waren die Bahnverbindungen nach Stuttgart und Nördlingen. Diese Züge verkehrten normal über Aalen, erklärte ein Bahnsprecher.

Reisende auf der Brenzbahn waren bereits in den vergangenen Tagen von Verspätungen und Zugausfällen betroffen.