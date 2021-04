In Oberkochen im Ostalbkreis war am Donnerstag Spatenstich für den Neubau eines Sportzentrums mit Dreifeld-Halle und Hallenbad. Die Kosten betragen rund 38 Millionen Euro. Anders als andere Kommunen sei man in der glücklichen Lage, das Geld für ein Hallenbad zu haben, so Bürgermeister Peter Traub gegenüber dem SWR. Der Bau ist Teil eines 130 Millionen Euro umfassenden Investitionspakets, bei dem in Oberkochen auch ein Schulzentrum und eine neue Veranstaltungshalle entstehen.