Eine Bundestagswahl mitten in der närrischen Zeit, mancherorts sogar genau während des großen Fasnetsumzugs, zum Beispiel in Oberdischingen. Verkleidet wählen gehen? Ja, aber...

Eigentlich wird die Politik während der närrischen Zeit immer ordentlich aufs Korn genommen. Dieses Jahr darf sie sogar ein großer Teil davon sein - quasi die Zugabe in der fünften Jahreszeit. Denn einige Fasnetsveranstaltungen fallen auf den 23. Februar, den Tag der Bundestagswahl. So auch der große Umzug in Oberdischingen im Alb-Donau-Kreis. Doch wie verbinden die Narren das wilde Treiben und die seriöse Wahl? Und vor allem: Was dürfen sie überhaupt im Wahllokal?

Per Brief oder das Kreuz vor Ort - keine Qual bei der Wahl!

Zuschauer mit Konfetti einseifen, mit Trommeln ordentlich für Stimmung sorgen - rund einen Monat vor der Wahl lief sich die Narrengesellschaft Oberdischingen beim Umzug im Nachbarort Öpfingen schon mal warm. Natürlich haben sich die Narren aber auch bereits Gedanken gemacht, wie sie ihren eigenen Umzug und die Wahl unter ein Häs bringen.

"Das heißt, Briefwahl natürlich für die meisten Oberdischinger", erzählt Kevin Oswald. "Ich denke, das ist eine gute Möglichkeit, dass man sich an der Wahl beteiligen und trotzdem Spaß an der Fasnet haben kann." Für Daniela Beitler hingegen ist klar: "Morgens zur Wahl und Mittags zur Fasnet - kein Problem!"

Verkehrte Welt in Oberdischingen

Dafür muss Daniela Beitler aber zumindest einen kurzen Umweg zum Umzug nehmen. Denn in Oberdischingen wird das Wahllokal nicht wie gewohnt im Rathaus sein. Die Kreuzchen werden dieses Mal in der Grundschule und der dazugehörigen Halle gemacht, die nicht wie das Rathaus unmittelbar an der Umzugsstrecke liegen.

Also ein bisschen verkehrte Welt in Oberdischingen: Denn dort, wo eigentlich Politik gemacht wird, herrscht buntes Treiben. Und dort, wo sonst buntes Treiben herrscht, wird über die Zukunft des Landes mitentschieden. Aber, so etwas bringt die fünfte Jahreszeit nun mal so mit sich.

Verkleidung erlaubt - aber nicht jede

Mit sich bringt sie vor allem auch immer eines: viele bunte, kreative und durchaus auch lustige Verkleidungen. Damit wählen gehen ist an sich kein Problem, erzählt Oberdischingens Bürgermeister Wolfgang Schmauder (CDU). "Aber es ist wichtig, dass die Kostüme keine politischen Symbole enthalten."

Clown ist also erlaubt - Politiker oder Politikerin aber nicht. Und wichtig: "Die Person sollte erkennbar sein und soll sich dann auch mit dem Ausweis identifizieren lassen", so Schmauder. Heißt, zumindest für das Kreuzchen muss das Häs oder die Maske kurz abgenommen werden. Und auch das Gesicht sollte nicht zu stark geschminkt sein.

Apropros Schminke: Mit welchem Stift die Wählerin oder der Wähler das Kreuzchen setzt, ist letztlich egal. Also auch der Stift für die Lippen ist erlaubt. Davon rät Wolfgang Schmauder allerdings ab. Es könnte sein, "dass die Schminke im Stimmzettel durchscheint. Dass man eventuell erkennt, was gewählt wurde."

Keine Promillegrenze im Wahllokal

Wer es nicht schafft, vor dem Umzug wählen zu gehen, kann das auch noch währenddessen machen. Konfetti, Essen und Trinken haben im Wahllokal allerdings nichts zu suchen. Alkoholgenuss verhindert im Übrigen nicht die Wahlberechtigung. Wählerinnen und Wähler dürfen auch angeheitert ihre Kreuzchen setzen, eine Promillegrenze gibt es nicht.

Ja, sofern man halt noch Herr seiner Sinne ist und auch weiß, was man wählt.

Wobei der Wahlvorsteher vor Ort schauen muss, ob die Person "dann auch noch in der Lage ist, eine eigene Wahlentscheidung zu treffen", erklärt Wolfgang Schmauder. "Sofern man halt noch Herr seiner Sinne ist und auch weiß, was man wählt."

Viele möchten das Wählengehen natürlich auch gerne stolz ihren Familien und Freunden etwa in den sozialen Medien mitteilen. Vor allem dieses Jahr: Wann kann man denn schon mal als Meerjungfrau, Kobold, Einhorn oder saure Gurke das Kreuzchen setzen?

Aber Vorsicht: Im Wahllokal darf weder fotografiert noch gefilmt werden, "weil das Wahlgeheimnis gilt", so Schmauder. "Das ist ein hohes Gut bei uns und bei einem Verstoß gegen das Wahlgeheimnis kann man auch einen Rauswurf veranlassen."

Als was verkleidet sich der Bürgermeister?

Übrigens dürfen sich auch die Wahlhelfer verkleiden, für sie gelten die gleichen Regeln wie für die Wählerinnen und Wähler. In Oberdischingen bleibt es aber wohl bei dem "theoretisch". Denn Bürgermeister Schmauder empfiehlt seinen Wahlhelfern, kein Kostüm zu tragen. "Einfach, um den seriösen Charakter der Bundestagswahl zu bewahren."

Der Bürgermeister selbst wird nach seiner Schicht als Wahlvorsteher ebenfalls beim Umzug durch seine Gemeinde dabei sein und hat sich auch schon ein Kostüm überlegt. Verraten wollte er seine Idee allerdings noch nicht.