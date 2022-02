Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch sieht eine neue Eskalationsstufe bei den Aktionen von Gegnern der Coronaregelungen erreicht. In einer Mitteilung wird der OB zitiert mit den Worten: "Man könne nicht Freiheit brüllen und gleichzeitig Andersdenkenden Prügel und Schlimmeres androhen". Am Rande einer nicht angemeldeten Versammlung am Freitag in Ulm hatte es massive Drohungen gegen einen Organisator einer wiederum angemeldeten Gegendemo von Studenten gegeben.