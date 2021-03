Der Kreis Donau-Ries kommt offenbar ganz gut durch die Pandemie. Der Inzidenzwert ist einer der niedrigsten in ganz Deutschland. Wie kriegt die Stadt das hin?

Hält die Bürgerinnen und Bürger seiner Stadt für "sehr diszipliniert": Der Oberbürgermeister von Nördlingen, David Wittner Stadt Nördlingen

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Nördlingen am Freitag bei 18. Wir wollten von Oberbürgermeister David Wittner wissen, wie das möglich ist.

SWR: Guten Tag, Herr Wittner, bleiben bei Ihnen alle Menschen daheim oder woran liegt das?

David Wittner: Offensichtlich scheint es so zu sein, dass bei uns die Leute sehr diszipliniert sind, die Maßnahmen auch eingehalten werden, auch Wirkung zeigen und wir damit jetzt auch seit Wochen einen stabil niedrigen Inzidenzwert haben.

Beim letzten Corona-Gipfel am Mittwoch wurde lange um die Öffnung der Geschäfte gerungen. Bereitet sich jetzt der Einzelhandel in Nördlingen auf die Öffnung am Montag vor?

Ich würde sogar sagen, dass der Nördlinger Einzelhandel jederzeit startklar ist, weil die Händler darauf eingestellt sind, ihre Geschäfte unter strengen Hygieneauflagen geöffnet zu haben. Von daher sind die in den Startlöchern. Und vielleicht nur ein Gedanke ergänzend dazu: Es ist ja auch seit Wochen und eigentlich Monaten schon so, dass Supermärkte geöffnet sind, dass Drogerien geöffnet sind, dass die Discounter geöffnet sind und dass die eine Produktpalette anbieten, die natürlich weit über den täglichen Bedarf hinausgeht: Textilien, Werkzeug, Spielzeug. Und das ist natürlich etwas, was bei unseren Fachhändlern auch schon seit Längerem sauer aufstößt. Und daher denke ich schon, dass es absolut an der Zeit ist, jetzt auch diesen hauptsächlich inhabergeführten Fachgeschäften die Eröffnung zu erlauben.

Es gibt ja Landkreise mit höheren Fallzahlen in der Umgebung. Schwäbisch Hall ist nicht sehr weit. Fürchten Sie, dass Menschen von dort extra nach Nördlingen zum Shoppen kommen könnten?

Es ist zum Glück so, dass die meisten Nachbarlandkreise ein vergleichbar niedriges Infektionsgeschehen zu verzeichnen haben. Und dass wir natürlich hoffen, dass dann auch möglichst die Öffnungen im Gleichklang erfolgen, um da kein allzu großes Gefälle und keine allzu große Sogwirkung zu entwickeln.

Zentraler Anziehungspunkt in der historischen Altstadt von Nördlingen: Der Kirchturm "Daniel" Imago Wolfgang Zwanzger

Wie sieht es eigentlich mit der Kultur aus? Museen dürfen ja laut Empfehlung des Corona-Gipfels ab Montag auch öffnen.

Jawohl, das ist jetzt eine kuriose Situation, dass unsere Museen, wie auch bundesweit, in der Regel am Montag Ruhetag haben. Aber dann ist es in der Tat so, dass speziell bei uns zum Beispiel das Ries-Krater-Museum sich auf die Öffnung ab der kommenden Woche auch vorbereitet. Wir haben unseren Kirchturm, den Daniel. Der hat in der Regel in normalen Jahren 40- bis 50.000 Besucher. Auch das Ries-Krater-Museum hat 30- bis 40.000 Besucher pro Jahr. Und die haben auch letzten Sommer schon mit Hygienekonzepten, mit Besucherzählung, mit der Erfassung gearbeitet. Also die sind auch in den Startlöchern, dann ab kommender Woche wieder öffnen zu können.

Für die Theater sieht es schlechter aus. Die müssen sich noch gedulden.

Da müssen wir noch etwas warten. Natürlich haben wir ein sehr reiches Kulturprogramm, und ein städtisches, aber auch durch private und Laien-Schauspieltruppen, ein sehr umfangreiches Jahres Programm. Auch da hoffen wir natürlich - und so ist es ja in Aussicht gestellt - dass die dann auch wieder Veranstaltungen mit entsprechenden Hygienekonzepten umsetzen dürfen. Wir planen unsererseits, eine Open-Air-Musikreihe, jedes Wochenende Musik am Marktplatz und solche Dinge. Ich denke, wenn dann einfach auch mehr outdoor möglich ist, dann werden sich da auch wieder Möglichkeiten eröffnen, die wir dann auch nutzen wollen. Und wir hatten letztes Jahr auch Open-Air-Kunstaktionen wie "Kunst an der Fahne". Also es lässt sich dann unheimlich viel auch draußen machen, wo wir schon konkret in der Planung sind und dann hoffen, dass auch umsetzen zu können.